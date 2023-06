Agresti: «Buchanan il primo acquisto, in attacco Lukaku la chiave»

Stefano Agresti ha dato aggiornamenti su Radio Sportiva sul calciomercato dell’Inter in vista della prossima stagione. Una particolare attenzione va sicuramente all’attacco.

MERCATO – Agresti aggiorna in questo modo sul mercato nerazzurro: «Il primo acquisto dell’Inter potrebbe essere Buchanan, esterno destro del Canada che la dirigenza seguiva già dal Mondiale. Questo nel caso accadesse non sarebbe legato alla cessione di Dumfries. Il futuro dei nerazzurri racconta di una finale di Champions League, del denaro che verrà incassato dalla partecipazione alla prossima Champions e del denaro entrato da questa proprio. I dirigenti hanno dimostrato di saperle costruire le squadre nonostante le difficoltà finanziarie, i risultati in Europa sono lì a dimostrarlo. Faranno di tutto per dare a Inzaghi a disposizione una squadra e un attacco competitivo. Dzeko e Lukaku sono due chiavi. Non sarà facile la trattativa col Chelsea, faranno di tutto per riprenderlo dai Blues. Il bosniaco ormai è molto avanti con gli anni».