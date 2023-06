Torino-Inter, last dance per 7 (+1)? Il sipario Serie A va in chiusura

Torino-Inter potrebbe diventare l’ultima gara in campionato con l’Inter per diversi giocatori. Per alcuni il destino è già segnato, per altri ancora da scrivere

SIPARIO − Tra due giorni l’Inter chiuderà definitivamente il suo campionato. A Torino, il last dance contro i granata di Juric. I nerazzurri giocheranno senza più obiettivi, vista la qualificazione in Champions League già in cassaforte. L’unico pensiero nella testa è a Istanbul, sede della finalissima di Champions League contro il Manchester City. Rimanendo in tema Serie A, quella allo stadio Olimpico Grande Torino potrebbe essere per alcuni giocatori l’ultima uscita della propria storia in campionato con la maglia dell’Inter addosso. Sono diversi coloro in scadenza di contratto a giugno. Per alcuni il destino è già segnato, per altri ancora da scrivere.

Torino-Inter, l’ultima con la Beneamata?

CERTEZZE − Tra i giocatori che lasceranno l’Inter a fine stagione ci sarà sicuramente Roberto Gagliardini. Quella di Torino sarà la sua ultima partita con la maglia nerazzurra in Serie A. Da capire se a Istanbul, Inzaghi ne terrà conto. Il suo contratto con la Beneamata si chiude il 30 giugno. Dopo sei anni di servizio con più ombre che luci, l’Inter gli darà il benservito. Oltre al centrocampista ex Atalanta, l’altro addio certo è quello di Milan Skriniar. Lo slovacco, da separato in casa, saluterà la Serie A proprio contro la squadra di Juric. Andrà in Ligue 1 al PSG.

QUASI FUORI − Tecnicamente non sarà l’ultima con l’Inter in campionato in quanto infortunato, ma Joaquin Correa dirà quasi certamente addio in estate al club nerazzurro. A Napoli probabilmente il suo last dance. L’Inter rivoluzionerà il suo attacco e il Tucu non dovrebbe farne parte. Si cercherà una soluzione per farlo partire. Magari in prestito.

NEL LIMBO − Diversi, invece, i giocatori dell’Inter sospesi tra un rinnovo o ad un addio a zero. Praticamente mezza difesa: D’Ambrosio, de Vrij e Acerbi. Così come Romelu Lukaku ed Edin Dzeko in attacco. Per tutti e cinque, la partita contro il Torino può trasformarsi nell’ultima in Serie A con l’Inter. Ma non è detto. Sia per de Vrij che per Acerbi, l’obiettivo del club è quello di trattenerli, così come per Dzeko. Quanto a D’Ambrosio, dipenderà dalle offerte che gli arriveranno nelle prossime settimane. Più complicata la situazione legata a Lukaku. Il belga dopo il 30 giugno ritornerà al Chelsea. Il suo futuro è enigmatico.