AgoumÃ©, fiducia confermata: torna per Roma-Spezia

Agoumé, fiducia confermata: torna per Roma-Spezia

Condividi questo articolo

Dreamstime – Foto Michele Nucci during Italian football Coppa Italia match Bologna FC vs Spezia Calcio at the Dall Ara stadium in Bologna, Italy, November 25 2020 Photo Michele Nucci/ LM

Roma e Spezia saranno in campo tra poco per disputare la gara valevole per la diciannovesima giornata di Serie A. Lucien Agoumè, centrocampista dei bianconeri in prestito dall’Inter, partirà titolare

IN CAMPO – Lucien Agoumè, centrocampista dello Spezia in prestito dall’Inter, sarà in campo tra poco per il fischio d’inizio della sfida tra i bianconeri e la Roma. Fiducia confermata per il giovane centrocampista che non aveva disputato la gara di Coppa Italia vinta contro i giallorossi e che viene riproposto, in mezzo al campo, da Italiano, tecnico dei liguri. Di seguito la formazione ufficiale.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Dell’Orco, Terzi, Chabot, Marchizza; Estévez, Agoumé, Maggiore; Gyasi, Piccoli, Farias.