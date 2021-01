Udinese-Inter (Serie A): la probabile formazione dell’Inter di Conte

La probabile formazione di Conte

Udinese-Inter è in programma oggi a partire dalle ore 18.00. Partita valida per la diciannovesima giornata del Campionato Italiano di Serie A. L’ultima del girone di andata. Si assegna virtualmente il titolo di Campione d’Inverno. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Conte

LA ROSA E LA FILOSOFIA DI CONTE

INDISPONIBILE – Un solo assente in casa nerazzurra. Si tratta di D’Ambrosio, ancora fuori per infortunio. Dovrebbe farcela Vecino, convocato per la prima volta in questa stagione.

MODULO – Il 3-5-2 delle ultime uscite sta funzionando benissimo, soprattutto grazie ai movimenti dei centrocampisti. Si preannuncia la stessa Inter che ha battuto la Juventus.

LA SQUADRA REPARTO PER REPARTO

DIFESA – Nessuna sorpresa dietro. In porta il capitano Handanovic. Al centro de Vrij con ai suoi lati Skriniar (centro-destra) e Bastoni (centro-sinistra).

CENTROCAMPO – Attesa solo per i ballottaggi in mezzo. A destra Hakimi, mentre a sinistra Young è favorito su Darmian e Perisic. Brozovic davanti alla difesa con alla sua destra Barella (entrambi diffidati) e alla sua sinistra Vidal, in vantaggio su Eriksen e Gagliardini.

ATTACCO – Scelte piuttosto chiare in avanti. Sebbene il grande ex Sanchez sia candidato per una maglia da titolare, Conte è pronto a confermare Lukaku con Lautaro Martinez, rinviando la staffetta al Derby di Milano di Coppa Italia.

IL PROBABILE SCHIERAMENTO DELL’INTER

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter che affronterà l’Udinese in Serie A: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

IN PANCHINA – Padelli, Radu; Ranocchia, Kolarov; Darmian, Gagliardini, Vecino, Sensi, Eriksen, Perisic; Sanchez, Pinamonti.

