Adani: «Scudetto Inter vinto con Eriksen, non Sensi. La convocazione…»

Adani, ex difensore dell’Inter, è intervenuto in collegamento Instagram su “Pisto is Free Live Rome” con “MOW Magazine”. Tra le varie discussioni trattate anche quella relativa alla convocazione nell’Italia del giocatore dell’Inter, Sensi, per Euro 2020

SENSI CONVOCATO − Daniele Adani ha parlato anche della convocazione del giocatore dell’Inter in Nazionale: «Non dico che è una sorpresa, ma ha giocato poco per entrare nei convocati. Il giocatore non è in discussione. L’Inter che vince lo scudetto ha messo Christian Eriksen e non Stefano Sensi. Lui è però un giocatore importante. Roberto Mancini si fida di lui, perché se sta bene è un giocatore importante».