Lukaku sentenza per l’Inter. Non solo Hakimi in uscita: anche i fuori progetto – Sky

Lukaku si tiene stretta l’Inter. Romano, esperto di calciomercato per Sky Sport, ha parlato durante l’edizione “Il calcio è servito”. Il giornalista ha fatto il punto sulla situazione dell’attaccante belga e delle possibili uscite che, oltre ad Hakimi, saranno necessarie per rinvigorire le casse nerazzurre

LUKAKU RESTA − Fabrizio Romano ritiene fondamentali le parole dell’attaccante belga, che ha dichiarato il suo amore all’Inter: «Parole importanti quelle di Romelu Lukaku (vedi dichiarazioni, ndr) che ha espresso lo shock per la partenza di Antonio Conte. Il giocatore stesso ha detto che si sente bene all’Inter e vuole vincere a Milano. Nel momento in cui ci sono voci insistenti su Chelsea e Manchester City, queste parole sono una sentenza».

HAKIMI MA NON SOLO − Romano ha poi parlato della questione cessioni in casa Inter: «La volontà su Achraf Hakimi è di trovare un accordo che soddisfi tutti. Il Paris Saint-Germain è arrivato a 60 milioni, che ancora sono pochi. Hakimi non basterà, andranno via altri giocatori meno coinvolti nel progetto, dei tasselli minori che hanno grandi ingaggi come Alexis Sanchez o Joao Mario, la cui cessione sta per essere definita».