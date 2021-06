Inzaghi è il nuovo allenatore dell’Inter, a cui dovrà portare diverse novità a partire da oggi. E l’ex tecnico della Lazio parte proprio dallo staff tecnico. Come riportato da “Sport Mediaset”, da Roma è previsto anche l’arrivo del preparatore dei portieri di fiducia

STAFF DI FIDUCIA – L’annuncio dell’Inter è arrivato alle ore 13.00 (vedi comunicato). L’era milanese Simone Inzaghi è iniziata un po’ prima. Già effettuato il primo sopralluogo ad Appiano Gentile, dove passerà la maggior parte del suo tempo nel prossimo biennio nerazzurro. Inzaghi è stato al Centro Sportivo “Suning in memoria di Angelo Moratti” in compagna della dirigenza al gran completo. E con staff tecnico al seguito. A seguirlo da Roma a Milano è praticamente lo staff nella sua totalità. Tutti i collaboratori di fiducia in uscita dalla Lazio. Tra questi, il preparatore dei portieri Gianluca Zappalà, che collaborerà con Adriano Bonaiuti, attualmente di ruolo all’Inter in quanto preparatore personale di Samir Handanovic. Una novità non da poco, di questi tempi.