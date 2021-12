Adani: «Sanchez ha colpi che nessun altro all’Inter ha! Squadra perfetta»

Adani mette al centro del progetto Inter un giocatore che non sempre ha trovato spazio: Sanchez. L’ex difensore nerazzurro, nel corso di 90° minuto su Rai 2, ha poi valutato il rendimento della formazione di Inzaghi.

DECISIVO SE IN CAMPO – Daniele Adani vuole sottolineare il ruolo nell’Inter di Alexis Sanchez: «Che abbiano pensato di poterne fare a meno l’anno scorso probabilmente sì, arrivo a dire anche quest’anno. Sanchez non è mai stato sicuro della sua permanenza, probabilmente anche per volontà sua. Il ragazzo è talmente forte come calciatore che reclama spazio, il suo problema sono stati gli infortuni: l’anno scorso, nel rapporto fra gol e minuti giocati, ha un grande credito. È un ragazzo che ha dato tantissimo, quando ha giocato ha fatto sempre bene: ricordo la doppietta a Parma, ha fatto grandi partite ma ne ha fatte poche. Secondo me lui ha colpi che nessun altro calciatore all’Inter ha».

IL RENDIMENTO – Adani giudica poi l’Inter a metà campionato: «Non è solo questione di gol subiti, questa squadra in questo momento è perfetta. Addirittura Denzel Dumfries, che era l’uomo più indietro qualche settimana fa, veniva trascinato: la squadra trascina e fa gol, è un giocatore che diventa di rendimento. Io penso che non ci siano difetti in questo semestre di Simone Inzaghi».