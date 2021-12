VIDEO – Empoli-Milan 2-4, Serie A: gol e highlights della partita

Empoli-Milan, posticipo della diciannovesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-4: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Carlo Castellani.



DISTACCO CONFERMATO – Empoli-Milan 2-4 nel posticipo della diciannovesima giornata di Serie A. Il Milan è l’unica delle prime inseguitrici dell’Inter a tenere il passo, rimanendo a -4. Dopo dodici minuti cross da sinistra, sponda arretrata di Olivier Giroud e tiro dal limite vincente di Franck Kessié. L’ivoriano però al 18′ sporca un traversone rendendolo perfetto per Nedim Bajrami, il cui diagonale radente vale l’1-1. Kessié si fa perdonare: al 42′ riceve da Alexis Saelemaekers, calcia sul primo palo e la palla passa sotto le gambe del colpevole Guglielmo Vicario. A inizio ripresa splendida giocata di Bajrami, destro secco e traversa a negargli la doppietta. Un errore in uscita costa una punizione dal limite, fallo di Simone Romagnoli su Saelemaekers: calcia Alessandro Florenzi, barriera posizionata a caso e 1-3 al 63′. Passano altri sei minuti e su cross da sinistra Filippo Bandinelli tocca di mano, ma anziché chiedere il rigore Theo Hernandez controlla e segna il poker. Dal dischetto va l’Empoli all’84’, per un fallo di mano di Tiémoué Bakayoko su corner ravvisato dal VAR. È Andrea Pinamonti a trasformare dagli undici metri, ma è ininfluente. L’ultimo pallone della partita è un gran tiro di Alessio Romagnoli sulla traversa, che gli nega il gol.

Video con gli highlights di Empoli-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.