Lacazette offerto all’Inter: la risposta. Occhio alla situazione de Vrij – Rai

Lacazette entra nei giri dell’Inter per gennaio, con una proposta da parte degli agenti del giocatore. Secondo Paolo Paganini di Rai Sport, c’è da valutare anche una possibile uscita di de Vrij.

I RINNOVI – In casa Inter tiene banco la situazione, sul mercato, legata ai contratti. Marcelo Brozovic e Ivan Perisic sono delle priorità, mentre secondo Paolo Paganini non è fra queste Stefan de Vrij, che è a scadenza al 30 giugno 2023 rispetto ai due croati. Come riportato dal giornalista durante 90° minuto su Rai 2 c’è una richiesta specifica per l’olandese da parte di Antonio Conte, che lo vorrebbe al Tottenham. Per Matias Vecino, all’ultimo anno di contratto, sogno del Napoli ma difficile.

CHI ENTRA? – Secondo Paganini gli agenti di Alexandre Lacazette hanno proposto all’Inter l’attaccante francese, in uscita dall’Arsenal. Offerta rispedita al mittente, perché il giocatore non rientra nei piani. Più facile pensare a Gianluca Scamacca per giugno, in un asse col Sassuolo che riguarda anche Davide Frattesi e Giacomo Raspadori. Sempre vivo per l’Inter, qui anche per gennaio, il nome di Nahitan Nandez del Cagliari.