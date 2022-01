Adani: «Rinnovo Brozovic c’è armonia, lo fanno in fiducia! Cuadrado-Inter?»

Adani vede pochi problemi per l’Inter per arrivare al tanto atteso rinnovo di Brozovic, nonostante il croato da tre settimane possa di fatto firmare con chiunque da luglio. Nel corso della puntata di Bobo TV, sul canale Twitch di Vieri, l’ex difensore nerazzurro ha ipotizzato un arrivo a zero di Cuadrado.

IN SCADENZA – Da Bobo TV si parla dei giocatori che, al momento, hanno un contratto in vigore solo fino al 30 giugno. Daniele Adani vede una situazione in dirittura d’arrivo per i colori nerazzurri: «Soprattutto per gli ultimi tre anni, dove Marcelo Brozovic è diventato totale, c’è tanta armonia che andranno a farlo in fiducia. C’è anche Juan Guillermo Cuadrado in scadenza, al 100%. Su Cuadrado è uscita anche l’Inter».