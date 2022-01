Orsi: «Inter, Handanovic tocca più palloni di Brozovic? Qualcosa non va»

Fernando Orsi, in collegamento a Radio 24 durante la trasmissione Tutti Convocati, ha analizzato la figura del portiere moderno. L’ex estremo difensore valuta Handanovic dell’Inter, che a Bergamo ha toccato più palloni di Brozovic.

NUMERI UNO − Fernando Orsi si esprime sulla figura del portiere moderno: «Gli allenatori moderni hanno un nuovo modo di trattare i portieri ma va bene così. Vediamo però gol improponibili. È diventato un giocatore come tutti gli altri però bisogna capire le situazioni. I portieri sono obbligati a fare cose che non sono di loro pertinenza. Samir Handanovic? Qualcosa che non va del perché il portiere gioca più palloni di Marcelo Brozovic».