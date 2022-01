Cassano: «Dybala? Non rinnova! Inter unica in Italia ma farebbe un errore»

Cassano è sicuro: Dybala non rinnoverà con la Juventus e andrà via a parametro zero a fine stagione. Da Bobo TV, sul canale Twitch di Vieri, l’ex attaccante ritiene però che l’Inter farebbe un errore a prenderlo pur essendo svincolato.

SE NE VA – Antonio Cassano non ha dubbi su Paulo Dybala: «Per me, per il solo fatto che dicono che gli avevano promesso otto milioni più due di bonus facili e che ora la Juventus si sta tirando indietro, per me non rinnova. Lui va a scadenza questo giugno? Ciao… Può firmare con chi gli pare e piace. Un giocatore che è forte, tra i migliori della Juventus, se è in scadenza gli fanno un contratto da quattro anni e va via a zero. Dybala ha pensato che per ricostruire qualcosa di importante ci vogliono due-tre anni e ci sono delle squadre: secondo me in Italia c’è l’Inter, in Spagna Atlético Madrid e Barcellona. Ci sono degli scalini che ancora non ha superato: ha tanti infortuni, non è continuo. Secondo me lo lasceranno andare: in Italia l’unica che posso pensare, ma farebbe un errore, è l’Inter».