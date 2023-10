Adani: «Inter, se si mette male cambia spartito! Inzaghi potrebbe…»

Adani ha parlato del pareggio ottenuto dall’Inter contro il Bologna e il suo pensiero è andato direttamente sulle scelte di Simone Inzaghi.

SPARTITO − Lele Adani ha parlato alla BoboTV su Twitch del pareggio ottenuto dai nerazzurri contro il Bologna: «L’Inter ha tirato poco in porta, eccetto i due gol, nel corso della partita contro il Bologna. A differenza del Sassuolo non ha concesso troppo ma non ha prodotto. Se le energie vengono meno, metti già 3-4 forze nuove sul 46’. Poi io dico, prendi il 2-2, ma lo spartito si può cambiare. Carlos Augusto per Dimarco e ok così come Cuadrado per Dumfries. È la comfort zone di Simone Inzaghi che così ottiene pure. Ma non c’è niente di male nel provare a leggere la partita in modo diverso: 3-4-1-2 poteva essere sfruttato. Ma non per criticare, anzi proprio perché hai i giocatori che possono interpretare».