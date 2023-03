Adani: «Inter, manca un’evoluzione. Ogni partita film rivisto»

Anche in Spezia-Inter i nerazzurri hanno mostrato i problemi che hanno spesso mostrato sia in questa stagione che nella scorsa. Alla BoboTV su Twitch, Lele Adani si è soprattutto soffermato sulla mancanza di cambiamenti da parte di Simone Inzaghi.

NESSUNA EVOLUZIONE – Lele Adani, tra i tanti problemi mostrati dall’Inter in stagione, sottolinea soprattutto una mancanza di crescita e di miglioramenti: «La manovra non è mai fluida. Non segni il rigore e cambia l’inerzia della partita. Poi la gara ti scappa via e contro un avversario di due categorie inferiore. Devi lavorare anche nell’atteggiamento, oltre che nelle idee. Sono partite queste che se non vinci è grave. I limiti sono tanti. Non si vede un cambiamento, un’evoluzione. Pioli per esempio ha preso una strada, ha fatto male nel derby, poi è cresciuto e ha confermato quella strada. Si è messo in discussione per far crescere il Milan. A me sembra che Inzaghi sia un conservatore, ma se te lo chiama il momento devi rispondere. Sono film visti, rivisti, ri-rivisti che iniziano dall’anno scorso».