Adani: «Inter col pilota automatico! Più forte in autostima, e non solo»

Adani ha espresso solo opinioni positive riguardo l’Inter vista nelle prime tre giornate di campionato, in particolare contro la Fiorentina. Ne ha parlato alla BoboTV.

VITTORIA SCHAICCIANTE – Lele Adani ha parlato così alla BoboTV: «lo spartiacque dell’Inter sono stati i due mesi finali dell’anno scorso. Hanno creato dei presupposti che sono rimasti anche quest’anno. Contro la Fiorentina è stata la migliore Inter, ma io vedo una squadra che va a 60 all’ora. Fa due o tre scambi e arriva, sta andando col pilota automatico nelle sue rotazioni con Thuram che è l’unico giocatore nuovo e che ricordiamo, è entrato nella finale della Coppa del Mondo. Più che ruolo di Thuram, dobbiamo capire il sistema di gioco, e mi sembra li abbia capiti velocemente. L’Inter non è solo la più forte come autostima e rotazioni, ma gioca anche bene adesso secondo me. Non so se è una squadra che come prima caratteristica ti conquista per il gioco, ma non si può dire che non gioca bene».