Acquafresca: «Lukaku, periodo altalenante. Sicuro di due cose»

L’ex attaccante Robert Acquafresca si è espresso sul momento di forma di Romelu Lukaku all’Inter. Ai microfoni di Sportitalia, si è specialmente definito sicuro di due cose.

PERIODO ALTALENANTE – Da ex attaccante, Robert Acquafresca ha fatto il punto su Romelu Lukaku. Il belga è il giocatore più atteso in casa Inter, specialmente dopo una prima parte di stagione poco convincente. Queste le parole dell’ex giocatore sul numero 90: «Come tanti altri sta vivendo un periodo altalenante. Fa parte del calcio. Lukaku però ha dimostrato di essere un grande lavoratore, sono sicuro che darà il massimo per aiutare la squadra e tornare ai suoi livelli».