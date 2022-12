Ounahi, conferme Napoli e primi contatti con il club! Inter vigile

Azzedine Ounahi è un obiettivo dell’Inter per il centrocampo, l’Angers fissa il prezzo ma il Napoli secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ci pensa seriamente per l’estate, tanto da aver già avviato i primi contatti con l’agente.

PRIMI CONTATTI – Il Mondiale ha messo in vetrina diversi giocatori, su tutti Azzedine Ounahi, centrocampista marocchino di proprietà dell’Angers. Il club francese per la cessione del marocchino si aspetta una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro, prezzo lievitato proprio dopo l’ottimo Mondiale di Ounahi. Il calciatore piace a mezza Europa, su tutti – oltre l’Inter -, anche il Napoli di Luciano Spalletti. L’idea del club campano, infatti, è di assicurarsi il giocatore per la prossima stagione, per farlo quindi arrivare in estate. . L’Inter resta comunque vigile sul giocatore e attende ulteriori sviluppi.

Fonte: gianlucadimarzio.com