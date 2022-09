Acerbi e il rilancio immediato alla prima con l’Inter: ora nuovi scenari – TS

Acerbi ha avuto un buon esordio con l’Inter, dopo tante polemiche, martedì contro il Viktoria Plzen (vedi pagelle). Per il difensore arrivato due settimane fa dalla Lazio, stando a Tuttosport, comincia a esserci qualcosa in più.

RUOLO DI SPICCO? – Francesco Acerbi potrebbe trovare ben più spazio di una semplice alternativa dell’Inter. Martedì il difensore, preso nell’ultimo giorno di mercato dalla Lazio, ha debuttato con una prestazione di livello e scacciato le critiche soprattutto dei tifosi, per il suo passato al Milan e la questione dell’errore sul gol di Sandro Tonali lo scorso 25 aprile. Lanciato titolare da Simone Inzaghi, che lo conosce benissimo, Acerbi ha risposto al meglio in Viktoria Plzen-Inter nonostante tre mesi di inattività e un’estate da separato in casa. Adesso per lui si aprono nuovi scenari. Per Tuttosport Stefan de Vrij, autore di un 2022 con più ombre che luci, ha un concorrente in più per la maglia da titolare: Acerbi è pronto.

Fonte: Tuttosport – f.m.