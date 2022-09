Skriniar, il PSG può riapparire a gennaio: cifre ridotte per l’Inter – TS

Come raccontato stamattina (vedi articolo), per Skriniar c’è ancora la minaccia PSG in atto. L’Inter, per Tuttosport, potrebbe ricevere un’offerta a gennaio nel caso in cui non dovesse trovare l’accordo per il rinnovo.

MESI DECISIVI – Sarà un autunno infuocato sul fronte Milan Skriniar. Il difensore è in scadenza al 30 giugno 2023, non dovesse rinnovare prima della fine di quest’anno da gennaio potrebbe firmare a parametro zero per la prossima stagione con chiunque. Anche se, lunedì sera, ha tranquillizzato i tifosi in tal senso (vedi articolo). Tuttosport non toglie il PSG dalla corsa per Skriniar, visto l’interesse mostrato per tutta l’estate. A gennaio, in caso di mancato accordo con l’Inter, da Parigi possibile un rilancio (anche perché nel frattempo si è infortunato Presnel Kimpembe, stop non breve). Nel caso la cifra ipotizzata dal quotidiano di Torino sarebbe di trenta milioni, contro i sessantacinque che l’Inter ha rifiutato per Skriniar nell’ultimo mercato.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini