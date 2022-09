Skriniar, il PSG non si arrende: ora una difficoltà in più per l’Inter – TS

Skriniar ha ancora nove mesi e mezzo residui di contratto con l’Inter e ha rimandato i discorsi lunedì prima del Viktoria Plzen (vedi articolo). Tuttosport mantiene in bilico la permanenza del difensore, visto che il PSG resta sempre vigile.

NON È FINITA? – Milan Skriniar era un obiettivo di mercato del PSG, nemmeno nascosto avendone parlato pure avantieri l’allenatore Christophe Galtier (vedi articolo). Alla fine lo slovacco è rimasto e ora l’Inter sarà chiamata a una difficile trattativa per il rinnovo del contratto. C’è una difficoltà in più, che segnala Tuttosport: la proposta parigina da nove milioni. Questo fa sì che la società debba alzare l’asticella, visto che l’intenzione era di rinnovare a quattro milioni e mezzo fissi per arrivare a sei coi bonus (come successo con Nicolò Barella). Troppo poco per Skriniar, visto quanto metteva sul piatto il PSG. Da Parigi l’interesse non è calato e in Francia attendono di capire se ci saranno margini per tornare alla carica, o a gennaio o da svincolato fra un anno. Skriniar al momento guadagna tre milioni e ottocentomila euro all’Inter.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini