Viktoria Plzen-Inter, pagelle: Acerbi brilla in mezzo, Dzeko decide in avanti

Viktoria Plzen-Inter termina 0-2. Inzaghi indovina tutte le rotazioni, a partire da Acerbi, al debutto in maglia Inter. Dzeko decisivo con gol e assist per Dumfries, che reagisce dopo alcune prestazioni sottotono. Unico insufficiente Gagliardini ma per un episodio evitabile a partita ormai finita. Di seguito le pagelle di Viktoria Plzen-Inter in Champions League

ANDRÉ ONANA 6.5 – Spettatore non pagante nel primo tempo, quando è costretto a utilizzare i piedi per sentirsi parte del gioco. La sua partita inizia nella ripresa ma senza straordinari: para quando c’è da parare. Attento e concentrato fino all’ultimo minuto, quando effettua l’ultima parata in uscita che vale il primo clean sheat della sua carriera all’Inter.

Viktoria Plzen-Inter, pagelle – DIFESA

MILAN SKRINIAR 6.5 – Finalmente una partita approcciata con sicurezza dal primo all’ultimo minuto. Forse è semplice demerito degli avversari ma il numero 37 nerazzurro fa del suo meglio giocando da terzo (primo destro e poi sinistro). E stavolta non sbaglia nulla.

FRANCESCO ACERBI 7 – Pulitissimo nell’impostazione della manovra, puntuale in marcatura e pericoloso anche sugli sviluppi dei calci piazzati. Nel primo tempo è senza dubbio il migliore della squadra di Inzaghi. Può tirare un po’ il fiato nella ripresa, perché il Viktoria Plzen non ci crede poi troppo. Gran debutto. Inzaghi può riproporre tutto il quartetto.

ALESSANDRO BASTONI 6 – Non ha gran lavoro da fare. L’emozione più grande della sua partita è l’uscita dal campo. Perché esce subito dopo l’ammonizione per proteste (motivate ma esagerate, ndr) quando l’Inter rimane in superiorità numerica. Ammonizione comunque evitabile.

– Dal 64′ DANILO D’AMBROSIO 6 – Normale amministrazione nel finale.

Viktoria Plzen-Inter, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 7 – Subito pericoloso sulla destra. E anche per vie centrali, come quando guadagna una punizione a ridosso dell’area di rigore. Attacca la profondità senza freni ma troppo spesso a testa bassa. Gli manca l’ultima giocata. La trova al 70′ con il diagonale che vale lo 0-2.

NICOLÒ BARELLA 6 – Fa legna e si propone. Cercando e trovando spesso i compagni. Insomma, sembra ispirato. Probabilmente l’assist per il gol decisivo di Brozovic contro il Torino ha ancora effetti positivi ma non troppi, perché spesso è impreciso. Se ha un grande merito è quello di essere “vittima” del fallo che porta all’espulsione di Bucha: con gli avversari in inferiorità numerica per mezz’ora e già sotto di un gol, la partita finisce prima.

– Dal 72′ ROBERTO GAGLIARDINI 5.5 – Entra e becca subito un giallo a dir poco gratuito. Non il modo migliore per pretendere un’altra chance in campo. Il peggiore.

MARCELO BROZOVIC 6.5 – Gioca con la fascia sinistra al braccio. Capitano atipico ma non di certo improvvisato. Gioca un po’ più avanti del solito, sganciato dagli schemi della mediana. E sbagliando più volte il passaggio decisivo ma allo stesso tempo crea dal nulla una grande occasione da gol. Molto meglio quando deve fare pulizia davanti alla difesa, comunque.

– Dall’85’ KRISTJAN ASLLANI SV – L’esordio in Champions League è un regalo di Inzaghi, che adesso potrebbe dargli più fiducia (in Serie A…).

HENRIKH MKHITARYAN 6.5 – Ottimo backup di Calhanoglu. Regista aggiuntivo di gamba e testa veloce. Con un pizzico di cattiveria e precisione in più sarebbe anche arrivato il suo primo gol ufficiale in maglia Inter. Cala alla distanza ma è noramel.

– Dal 72′ HAKAN CALHANOGLU 6 – Inzaghi lo inserisce per fare il compitino nel finale.

ROBIN GOSENS 6 – Poco preciso da esterno, decisivo da falso nove. Partecipa allo 0-1 con la giocata spalle alla porta che innesca Correa. Non una prestazione esaltante ma nemmeno da buttare. Giusto continuare a dargli fiducia incondizionata finché non si sblocca.

Viktoria Plzen-Inter, pagelle – ATTACCO

EDIN DZEKO 7.5 – Colpo da biliardo di rara bellezza per il vantaggio. Fa la sua solita partita di sacrificio ma stavolta non fa mancare il gol. La precisione sotto porta sì, perché spreca la palla dello 0-2 a fine primo tempo. E la scenetta si ripete nella ripresa sia prima sia dopo l’assist per il raddoppio. Sbaglia troppo ma allo stesso tempo c’è la sua firma sui primi punti dell’Inter in Champions League: gol e assist a Plzen valgono tre punti. Il migliore.

JOAQUIN CORREA 6.5 – Ha il merito di vedere Dzeko e di servirlo per il vantaggio. Attivo sia decentrato – meglio sulla sinistra che a destra – sia tra le linee, come un n. 10 atipico. E di atipico ha anche il rapporto con la porta, ché non la vede mai. Sprecone in zona gol ma l’assist resta.

– Dal 72′ LAUTARO MARTINEZ 6 – Si fa notare subito per la sua capacità di liberarsi e andare al tiro. E anche per la cattiveria con cui va sugli avversari alla ricerca del pallone. Non segna, però.

Il voto in panchina – ALLENATORE

INZAGHI 7 – Indovina tutte le mosse. Le rotazioni nella formazione iniziali sono motivatissime sia in considerazione degli avversari sia del calendario. Acerbi ripaga pienamente la fiducia datagli ed è la notizia principale in quel di Plzen. Bene anche Onana e gli altri. Una vittoria internazionale non può che migliorare l’umore in casa nerazzurra. Ora sotto con il campionato.

Le pagelle degli avversari: il Viktoria Plzen di Bilek

VIKTORIA PLZEN: Stanek 6; Havel 5.5 (dal 77′ Holik SV), Hejda 5.5, Pernica 5.5, Jemelka 5; Kalvach 6 (dal 77′ N’Diaye SV), Bucha 4; Mosquera 6, Vlkanova 5.5 (dall’85’ Cermak SV), Sykora 5 (dal 72′ Jirka 6); Chory 5 (dal 72′ Bassey 6). All. Bilek 5