Brozovic MVP di Viktoria Plzen-Inter, la UEFA spiega il motivo

È Marcelo Brozovic l’uomo partita di Viktoria Plzen-Inter, sfida vinta per 0-2 dai nerazzurri e valsa i primi tre punti in questa fase a gironi di Champions League. La UEFA ha spiegato il motivo della scelta.

MIGLIORE IN CAMPO – La UEFA ha deciso di premiare Marcelo Brozovic come migliore in campo di Viktoria Plzen-Inter. Questa la spiegazione degli osservatori tecnici della Federazione Europea: «Ha tenuto le redini del gioco per i nerazzurri in qualità di playmaker, cercando sempre di conquistare la palla e realizzare passaggi. Anche quando era marcato a uomo nel secondo tempo. Ha giocato da capitano e non ha avuto paura di cercare anche le incursioni in attacco quando ne ha avuto l’opportunità».