Acerbi: «Non sono qui a fare la comparsa! Preoccupato solo da una cosa»

Acerbi è stato intercettato al termine di Viktoria Plzen-Inter, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League vinta dai nerazzurri 0-2. La sua intervista a Sky Sport dopo il suo esordio assoluto

NO TIMIDEZZA – Francesco Acerbi parla così dopo Viktoria Plzen-Inter: «Io come un veterano? Non sono un ragazzo timido e non sono qui a fare la comparsa, cerco di dare una mano. Ci sono anche ragazzi giovani. Sono io, sono me stesso, non devo cambiare il mio modo di essere né in campo né fuori. Quindi entro come se fossi qui da tempo, la mia preoccupazione più grande dopo tre mesi lontano dal campo era resistere ma è andata piuttosto bene. Vincere con il Torino è stato importante. Qui sapevamo che la squadra fa bene in casa, non era facile, abbiamo fatto bene. Dobbiamo imparare ad avere meno cali durante la partita, abbiamo concesso troppi cross e con una palla sporca rischi di rovinare la partita e su quello bisogna migliorare. Fiducia per il girone? Ora c’è l’Udinese, poi c’è la pausa Nazionale che è importante per mettere un po’ di forza, per lavorare un po’ e arrivare al meglio al tour de force prima dei Mondiali».