Vlahovic contro il tabù Inter: pochi gol e diversi dispiaceri − CdS

Vlahovic ha perso il posto da titolare nella Juventus in queste ultime partite, ma contro l’Inter vorrebbe prendersi la sua rivincita. I nerazzurri un tabù per lui.

TABÙ − Dusan Vlahovic non gioca una partita da titolare con la maglia della Juventus dal 23 settembre, ovvero dalla sconfitta rimediata contro il Sassuolo per 4-2. Da lì in avanti, i bianconeri hanno svoltato centrando 19 punti in 7 partite e mantenendo l’imbattibilità per oltre 700 minuti. A sostituirlo Moise Kean. A dir la verità, la svolta non è però avvenuta in termini realizzativi, visto che Vlahovic rimane ancora con 4 gol il miglior realizzatore della Juventus. In queste sette partite senza titolarità: Kean e Chiesa hanno segnato zero volte e Milik solo due. Domenica sera c’è Juventus-Inter. I nerazzurri sono una vera e propria bestia per l’attaccante serbo. È la squadra che ha affrontato più volte in carriera (11), vincendo in una sola circostanza (lo 0-1 a San Siro della passata stagione) e raccogliendo 8 sconfitte. Numeri alla mano, nessun’altra avversaria ha dato così tanti dispiaceri a Vlahovic. Inoltre, non gli ha mai segnato in Serie A con la maglia della Juventus. In gol una volta ma nella finale di Coppa Italia 2022 persa a Roma 2-3.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Marota