Inter, primato non per caso: due numeri balzano all’occhio − CdS

L’Inter si sta godendo meritatamente questo primo posto grazie ad un inizio di stagione scintillante. In vista della gara con la Juventus ci sono buoni propositi.

NUMERI − L’Inter fa paura a tutte e non solo alla Juventus. Il primato in Serie A della formazione nerazzurra è garantito da una serie di numeri e statistiche eccezionali. Basti pensare, che in queste prime 12 giornate di campionato l’Inter non è mai partita da una situazione di svantaggio: è sempre stata lei a sbloccare la partita e a giostrare la situazione. Lo ha fatto anche nell’unica sconfitta stagionale, quella contro il Sassuolo. Anche in quel caso Lautaro Martinez e soci avevano sbloccato il match prima di subire la rimonta. In otto partite su 12 l’Inter ha sempre sbloccato il match prima dell’intervallo e nei restanti quattro, Empoli, Salernitana, Torino e Roma, aveva comunque poi vinto rompendo l’equilibrio nella ripresa. Inoltre, passando in vantaggio l’Inter diventa poi invalicabile. C’è una costante: negli ultimi 25′ di partita non ha mai subito un gol. È una squadra camaleontica, capace di mutarsi e leggere le partite: passando dall’Inter d’assalto contro il Milan, a difendere con resistenza il vantaggio contro l’Atalanta, fino ad arrivare all’Inter lucida e paziente nelle partite sporche e tirate contro Empoli e Roma.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia