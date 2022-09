Viktoria Plzen-Inter, Inzaghi chiede conferme alla squadra e traccia la rotta – CdS

L’Inter oggi scenderà nuovamente in campo per la difficile trasferta in Repubblica Ceca contro il Viktoria Plzen. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, Simone Inzaghi chiede conferme dopo la vittoria in extremis contro il Torino e in conferenza stampa traccia la rotta per il cammino europeo.

ORA CONTINUITÀ – Rinfrancati dall’ultima vittoria con il Torino, l’Inter vuole continuare a vincere per confermare la crescita e mandare un segnale alle avversarie, soprattutto dopo lo stop all’esordio di UEFA Champions League contro il Bayern Monaco. Una vittoria oggi contro il Viktoria Plzen, inoltre, significherebbe per l’Inter iniziare il proprio gruppo meglio rispetto alle ultime tre stagioni. I nerazzurri, difatti, non sono mai riusciti a portare a casa un successo nei primi 180 minuti. Una mancata vittoria metterebbe l’Inter in una situazione scomoda. Inzaghi, dunque, chiede continuità, anche senza fare calcoli in vista dell’ultimo impegno prima della sosta (contro l’Udinese). Il tecnico, in conferenza stampa traccia la rotta per il cammino europeo: «Per passare il turno, nove volte su dieci, devi ottenere dieci punti: l’anno scorso siamo stati bravi a conquistarli e dovremo cercare di ripeterci nonostante il girone sia il più difficile di tutti» (QUI la conferenza stampa).

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti