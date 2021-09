VIDEO − Sampdoria-Ternana 3-1 highlights: sorride D’Aversa

Il countdown in vista di Sampdoria-Inter è partito. I blucerchiati di D’Aversa hanno disputato un test amichevole contro la Ternana vincendo per 3-1. In gol anche il neo-acquisto Caputo. Di seguito gli highlights di Sampdoria-Ternana

TEST − Sampdoria-Inter si avvicina, fra otto giorni è in programma il fischio d’inizio a partire dalle 12.30. I blucerchiati hanno disputato un ottimo test amichevole contro la Ternana, squadra di Serie B. In gol anche il neo-acquisto Francesco Caputo, arrivato l’ultimo giorno di mercato dal Sassuolo. Di seguito il riassunto della partita.

Canale YouTube: U.C Sampdoria