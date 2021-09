FOTO − Zanetti ricorda Facchetti: «15 anni dopo, sempre tu qui con noi»

Javier Zanetti, in memoria del quindicesimo anniversario della morte di Giacinto Facchetti, ricorda con un bellissimo post su Instagram il grande campione e dirigente dell’Inter

RICORDO − Sono passati esattamente 15 anni dalla scomparsa di Giacinto Facchetti. Il grande campione nerazzurro e della Nazionale Italiana − 636 partite in 18 stagioni con la maglia della Beneamata − è ricordato come uno dei giocatori più importanti nella storia del calcio italiano e non. Un’altra leggenda nerazzurra, come Javier Zanetti, ha voluto ricordare Facchetti − peraltro suo dirigente sempre all’Inter − con un post su Instagram. Queste le parole di Pupi: «Quindici anni dopo, sempre tu qui con noi. Giacinto».

