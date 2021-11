Vidal spinge ma Calhanoglu resta favorito: soluzione a partita in corso – TS

Vidal sta attraversando un ottimo momento di forma, per in Milan-Inter sarà la volta di Calhanoglu. Secondo TuttoSport, il cileno sarà un’ottima pedina a partita in corso.

OTTIMO MOMENTO – Vidal è in una condizione straripante e lo ha fatto vedere nelle ultime partite, soprattutto l’ultima, quella giocata contro lo Sheriff dove è rimasto in campo per tutta la partita. Anche per questo motivo, Simone Inzaghi in vista di Milan-Inter sceglierà Hakan Calhanoglu titolare dal 1′. Inoltre, come riportato dal quotidiano di Torino, un Vidal così in panchina resta sempre una bellissima soluzione per dare vivacità alla partita in corso, qualora ce ne fosse bisogno.

Fonte: TuttoSport – Alessia Scurati