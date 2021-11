Milan-Inter, Brahim Diaz affaticato: c’è Krunic. Tonali affianca Kessié – TS

Milan-Inter questa sera alle 20:45, Stefano Pioli avrà tutti gli uomini a disposizione a parte lo squalificato Theo Hernandez e il lungodegente Maignan. Ecco le possibili scelte del tecnico rossonero secondo TuttoSport.

LE ULTIME – Milan-Inter senza Theo Hernandez, ma Stefano Pioli ha già individuato il suo sostituto: dentro Ballo-Touré, anche lui perfettamente ristabilito come Ante Rebic, che ha fatto ben due allenamenti con la squadra. Sulla trequarti giocherà Rade Krunic al posto di Brahim Diaz, apparso un po’ imballato nelle ultime uscite. Ai lati del bosniaco ci saranno Saelamekers e Rafael Leao, mentre in cabina di regia Tonali affiancherà Kessié. In attacco Zlatan Ibrahimovic, mentre in difesa tutto confermato con Kjaer, Tomori, e Calabria.

Fonte: TuttoSport – P.M.