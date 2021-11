Milan-Inter nuovo test per la fase difensiva degli uomini di Inzaghi

Milan-Inter rappresenta un test per la fase difensiva degli uomini di Inzaghi. I rossoneri sono uno dei migliori attacchi e hanno varie armi da sfruttare.

TEST DIFENSIVO – Milan-Inter è un big match. E ha la pressione dei punti in palio oltre a quella della sfida in sé. Ma c’è anche un di più. Per i nerazzurri c’è un test specifico. Quello sulla difesa. La fase difensiva degli uomini di Inzaghi contro uno dei migliori attacchi della Serie A.

REBUS ATTACCO – La difesa dell’Inter è stata molto criticata in questi primi mesi. Troppi gol subiti, ancora più occasioni in generale. Poi le cose si sono sistemate. E infatti oggi i nerazzurri hanno la terza miglior difesa in A. L’attacco del Milan rappresenta un ottimo esame per valutarne la crescita. I rossoneri infatti sono il secondo miglior attacco del campionato. 25 gol segnati, con la particolarità di distribuire le reti praticamente su tutta la rosa. Una fase offensiva fluida, che coinvolge e valorizza tutti. Infatti i rossoneri sono anche terzi per assist in A.

SEGNALE DA DARE – Un bel rebus da risolvere per Inzaghi e i suoi difensori. Che diventa appunto un test. Di squadra. Dalla difesa si può costruire la vittoria. Dando un doppio segnale di crescita. L’Inter e la sua fase difensiva hanno l’occasione di dimostrare di poter cambiare questo campionato.