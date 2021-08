Verona-Inter, Di Francesco perde un giocatore per squalifica

Verona-Inter di venerdì sera, seconda giornata del campionato di Serie A, sarà priva di un possibile protagonista. Miguel Veloso, capitano del Verona espulso contro il Sassuolo, non sarà a disposizione del tecnico Eusebio Di Francesco.

Venerdì torna in campo la Serie A con Verona-Inter allo stadio Bentegodi. I padroni di casa, reduci dalla sconfitta contro il Sassuolo, dovranno fare a meno del loro capitano Miguel Veloso. Il centrocampista portoghese, espulso per doppia ammonizione nella partita contro il Sassuolo, è stato infatti squalificato per una giornata dal giudice sportivo e non sarà a disposizione del tecnico Eusebio Di Francesco. Il giudice ha inoltre inflitto due giornate di squalifica ad Osimhen del Napoli (salterà Napoli-Juventus) e per una giornata Dragowski della Fiorentina, Zaniolo della Roma, Schouten e Soriano del Bologna e Strandberg della Salernitana.