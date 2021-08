Eranio: «Inter squadra da battere. Bene sostituire Lukaku con Dzeko»

Stefano Eranio, intervenuto su TMW Radio, ha parlato dell’Inter e di come la squadra di Inzaghi sia ancora la squadra da battere. Su Dzeko, se migliora fisicamente avvantaggerà ulteriormente l’Inter

FAVORITA − Così Eranio sull’Inter: «Io vedo l’Inter la squadra da battere anche perché ha cambiato l’allenatore che è stato avvantaggiato dal lavoro di Antonio Conte. Poi sei andato a sostituire Romelu Lukaku con un giocatore come Edin Dzeko che se migliora la sua condizione fisica diventa fortissimo. Tecnicamente al bosniaco non puoi dire nulla, se migliora fisicamente l’Inter ne gioverà tantissimo. Per me, Inter squadra da battere».