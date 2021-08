Inter con trattative parallele: Belotti, Correa e un possibile tentativo finale

L’Inter è impegnata negli ultimi frenetici giorni di mercato per consegnare un attaccante a Simone Inzaghi. I nerazzurri portano avanti le trattative parallele per Correa e Belotti, ma non è da escludere un ultimo tentativo finale per Insigne o per un nome a sorpresa.

Siamo ormai entrati negli ultimi giorni di mercato e in casa Inter continuano le trattative per completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Come ammesso dallo stesso tecnico e dall’amministratore delegato Marotta, si cerca un attaccante. I nerazzurri stanno seguendo diversi nomi. Secondo il punto di Alessandro Sugoni per “Sky Sport” le trattative per Correa e Belotti sono seguite in parallelo e ovviamente uno dei giocatori esclude l’altro, ma potrebbero esserci sorprese. Non è infatti ancora da escludere un ultimo tentativo per Lorenzo Insigne o con qualche nome a sorpresa. Molto dipenderà dal budget che resterà a disposizione di Ausilio e Marotta dopo aver chiuso per l’ultimo attaccante promesso a Simone Inzaghi.