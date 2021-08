Verona-Inter, con un Correa in più per arrivare bene alla prima sosta

Verona-Inter porta già stasera i nerazzurri alla sosta per le nazionali, che ci sarà dopo questa seconda giornata. Passare al Bentegodi (ore 20.45) vorrebbe dire arrivarci a punteggio pieno. E a disposizione ci sarà anche Correa.



IN CERCA DEL BIS – Verona-Inter dà alla squadra di Simone Inzaghi la possibilità di essere prima da sola per una notte, in attesa delle altre. Conta zero a questo punto della stagione, ma arrivare alla sosta per le nazionali a punteggio pieno sarebbe un primo passaggio dopo un’estate molto complicata. Comincia un ciclo pesante di trasferte: saranno ben cinque nelle prossime sette giornate, con in mezzo le sfide di Champions League. Anche per questo meglio mettere da subito punti in classifica, per sfruttare le situazioni complicate che ora stanno toccando anche le altre squadre (vedi la Juventus…) dopo aver reso travagliato il precampionato dell’Inter. Ma guai a pensare che col Verona sarà una passeggiata.

SUBITO IL NUOVO – Per Verona-Inter prima convocazione (da ratificare in mattinata) per Joaquin Correa, ufficializzato ieri dalla Lazio. Da escludere, però, che il Tucu vada dal 1′: scalpita Lautaro Martinez, che ha lasciato infortunio e squalifica alle spalle ed è pronto a formare la nuova coppia con Edin Dzeko. Da difesa e centrocampo, invece, non sono previste particolari novità visto anche quanto ha fatto bene la squadra col Genoa (ma Inzaghi ieri alla vigilia non ha parlato quindi non c’è la sua versione). Il Verona di Eusebio Di Francesco ha a sua volta un nuovo acquisto appena arrivato, Giovanni Simeone. Per il Cholito probabile partenza dalla panchina (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19.30 il vero countdown a Verona-Inter: collegamenti in diretta con l’inviato al Bentegodi, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).