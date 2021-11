Venezia-Inter, piccole rotazioni in casa nerazzurra? I possibili cambi

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, starebbe pensando ad un mini turnover nella formazione che scenderà in campo dal primo minuto stasera contro il Venezia.

MINI TURNOVER – Secondo quanto riportato da Sky Sport, Simone Inzaghi potrebbe effettuare alcune limitate rotazioni nella formazione dell’Inter che scenderà in campo stasera dal primo minuto in casa del Venezia. Tra i titolari potrebbero figurare Federico Dimarco, Denzel Dumfries e Joaquin Correa. Non escluso per un maglia da titolare nemmeno Roberto Gagliardini (oppure Matias Vecino) che potrebbe far rifiatare Nicolò Barella.

Fonte: Sport.Sky.it