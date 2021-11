Precedenti Venezia-Inter, ultimo successo in Serie A lontano 54 anni

Venezia-Inter si giocherà questa sera alle 20.45. Per i nerazzurri di Simone Inzaghi la sfida in programma al Penzo è valida per la quattordicesima giornata della Serie A 2021/2022. Ecco i precedenti in trasferta contro i veneti.

I PRECEDENTI – Venezia-Inter di questa sera sarà la sfida numero 33 tra le due squadre. In casa dei gialloneroverdi sarà invece la sfida numero diciassette. Nei precedenti a Venezia l’Inter ha raccolto 6 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte. Nell’ultima sfida giocata al Penzo il 27 gennaio 2002 i nerazzurri di Hector Cuper hanno pareggiato per 1 a 1. Al vantaggio siglato da Christian Vieri nel primo tempo rispose Filippo Maniero a 20 minuti dal termine del match.

I PRECEDENTI CURIOSI – Venezia-Inter di oggi rappresenta l’occasione di confermarsi dopo le due vittorie nell’ultima settimana. Come abbiamo visto i precedenti sono in parità con l’ultimo successo in campionato che risale addirittura al 16 aprile 1967 (ultimo in generale arrivato nell’agosto 1995 in Coppa Italia grazie a Roberto Carlos, ndr). A regalare il successo ai tifosi nerazzurri – in uno spettacolare 2-3 – ci pensarono Sandro Mazzola, Mario Corso e Mauro Bicicli. Di Pedro Manfredini e Lucio Bertogna le reti dei padroni di casa per due momentanei pareggi.