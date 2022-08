UFFICIALE – Lazio, ceduto un giocatore prima della gara con l’Inter

Mentre prosegue la preparazione per la gara di venerdì sera contro l’Inter, la Lazio – attraverso una nota ufficiale apparsa sul proprio sito web – ha comunicato la cessione ufficiale dell’attaccante Raul Moro.

CESSIONE UFFICIALE – A pochi giorni da Lazio-Inter, i biancocelesti hanno comunicato la cessione di un gioactore. Si tratta dell’attaccante diciannovenne Raul Moro che, come si legge in una nota sul sito della società biancoceleste, è passato temporaneamente alla Ternana, in Serie B.