Acerbi, incontro non decisivo: si sondano altre piste – Sky

È da poco terminato l’incontro tra l’Inter e Federico Pastorello, in cui si è parlato del possibile passaggio in nerazzurro di Francesco Acerbi. L’inviato di Sky Sport Marco Bovicelli ha fatto il punto della situazione.

NON UNICA PISTA – Si fanno passi avanti per l’ingaggio da parte dell’Inter di Francesco Acerbi. Questo il punto della situazione dell’inviato di Sky Sport Marco Bovicelli: «L’Incontro è andato bene, l’agente Federico Pastorello è uscito dopo la riunione terminata pochi minuti fa. Non è stato già un incontro decisivo, ma è servito ad avvicinare le parti e capire se c’è la possibilità di portare il giocatore in nerazzurro, magari in prestito. L’Inter valuta comunque anche altre piste, come ha confermato l’agente che ha confermato come gli uomini mercato nerazzurri siano stati molto onesti sul tema (vedi articolo)».