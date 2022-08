Conte: «Perisic sta tornando quello dell’Inter. Può portarci tanto»

Antonio Conte, nel postpartita della gara vinta sabato per 1-0 contro il Wolverhampton, ha elogiato Ivan Perisic. Il tecnico ha spiegato come stia tornando quello visto all’Inter.

CRESCITA – Con un assist, Ivan Perisic è stato tra i protagonisti della sfida vinta per 1-0 dal Tottenham contro il Wolverhampton. Nel postpartita, Antonio Conte lo ha elogiato così: «Ha fatto fatica nel primo tempo, ma poi è migliorato insieme al resto della squadra. È il giocatore che ho conosciuto all’Inter, quando eravamo insieme. Per noi è un elemento importantissimo, stiamo parlando di un giocatore dalla grande esperienza. Ha vinto tanto in passato e ha giocato in una squadra importante. Può portarci un grande contributo».

Fonte – Football.london