UFFICIALE – Inter-Real Madrid, i convocati di Zidane: la scelta su Benzema

Zinédine Zidane Real Madrid

Inter-Real Madrid ha già i convocati di Zidane, nonostante manchino ancora due giorni alla partita. Il tecnico francese, per la quarta giornata del Gruppo B di Champions League, ha fatto la scelta su Benzema: il centravanti resta in Spagna. Fuori, come noto, anche Sergio Ramos.

INTER-REAL MADRID – I CONVOCATI DI ZIDANE

Portieri: Diego Altube, Thibaut Courtois, Andriy Lunin;

Difensori: Dani Carvajal, Victor Chust, Nacho Fernandez, Marcelo Vieira, Ferland Mendy, Raphael Varane;

Centrocampisti: Casemiro, Isco, Toni Kroos, Luka Modric, Martin Odegaard;

Attaccanti: Marco Asensio, Mariano Diaz, Hugo Duro, Eden Hazard, Rodrygo, Lucas Vazquez, Vinicius Junior;

Indisponibili: Karim Benzema (attaccante), Luka Jovic (attaccante), Eder Militao (difensore), Alvaro Odriozola (difensore), Sergio Ramos (difensore), Federico Valverde (centrocampista).