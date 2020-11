Capaldi: “Real Madrid non in gran periodo. Inter,...

Capaldi: “Real Madrid non in gran periodo. Inter, evitare una tendenza”

Il Real Madrid si presenterà a Milano domani senza Benzema, non convocato (vedi articolo). Il giornalista Aurelio Capaldi, nel corso di “Calcio Totale” su Rai Sport +, ha parlato di come i blancos arrivano alla partita e di cosa l’Inter non dovrà ripetere ancora una volta.

VIETATO SBAGLIARE – Aurelio Capaldi non è rimasto del tutto convinto dalla ripresa dell’Inter dopo la sosta: «Al 50%. L’approccio dell’Inter, nel primo tempo, è stato imbarazzante. È pericolosa la tendenza di aspettare di prendere il primo colpo prima di reagire: è sconcertante avere una partenza come quella contro il Torino. Poi la vera differenza l’ha fatta Romelu Lukaku. Non è sicuramente in un gran periodo il Real Madrid. Non come il Barcellona, però in Liga le gerarchie finora sono stravolte. Saranno due settimane interessanti per l’Inter, perché in Champions League deve assolutamente vincere, poi ha il Sassuolo e la trasferta col Borussia Monchengladbach».