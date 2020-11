Inter-Real Madrid, Conte ha le certezze di formazione: un solo dubbio

Condividi questo articolo

Inter-Real Madrid

Inter-Real Madrid è ancora distante due giorni (mercoledì ore 21), ma Conte sembra avere le idee chiare per quanto riguarda la formazione. Stavolta non ci saranno cambi particolari, come avvenuto ieri col Torino: dentro quasi tutti i big. Questi gli aggiornamenti da “Sport Mediaset”.



CHI GIOCA? – Inter-Real Madrid non dovrebbe prevedere una formazione a sorpresa da parte di Antonio Conte. Il tecnico sembra intenzionato a voler mettere dentro tutti i migliori, per trovare quella tanto attesa prima vittoria in questa Champions League. Nonostante il gol contro il Torino per Alexis Sanchez ci sarà solo la panchina, col ritorno di Lautaro Martinez (il migliore a Valdebebas) assieme a Romelu Lukaku, stavolta presente eccome rispetto a tre settimane fa. Torna pure la difesa “titolare”, nonostante si sia vista ben poco fin qui: Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij e Milan Skriniar. Poi, a centrocampo, c’è qualche dubbio in più.

INTER-REAL MADRID, I DUBBI – Achraf Hakimi partirà sicuramente dal 1′, dovendo anche riscattare l’orrore dell’1-0. Secondo “Sport Mediaset” Ashley Young è in leggero vantaggio su Ivan Perisic per partire da titolare, pur avendo causato il rigore ieri. Questo perché le tante assenze del Real Madrid (vedi articolo) possono dare spazio per spingere di più. Poi c’è il centrocampo, che conterà di sicuro Nicolò Barella e Arturo Vidal. Per il terzo posto, con Marcelo Brozovic ancora positivo al Coronavirus, non dovrebbe toccare nemmeno stavolta a Christian Eriksen. Il danese è sempre più fuori dal progetto dell’Inter e difficilmente verrà riproposto con continuità da qui a gennaio. Il favorito resta Roberto Gagliardini, pur avendo fin qui convinto poco (ma è il fedelissimo di Conte…), con Radja Nainggolan definito seconda-terza opzione. Questa la probabile formazione di Conte per Inter-Real Madrid, secondo “Sport Mediaset”: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Vidal, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.