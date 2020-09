UFFICIALE – Borja Valero ritorna alla Fiorentina e sfida subito l’Inter

Foto 185940673 © Marco Canoniero

Borja Valero, dopo aver lasciato l’Inter a parametro zero, ha fatto ritorno alla Fiorentina che ora ha reso ufficiale l’ingaggio del centrocampista spagnolo

COMUNICATO – A seguire la nota ufficiale per annunciare il ritorno di Borja Valero, ex centrocampista dell’Inter, alla Fiorentina. E proprio contro la squadra viola la squadra nerazzurra inizierà il campionato di Serie A, il 26 settembre alle 20.45, data e orario di Inter-Fiorentina. “La Fiorentina comunica di aver tesserato il calciatore Borja Valero Iglesias. Borja è nato a Madrid il 12 gennaio 1985. Il calciatore spagnolo torna a Firenze, dopo tre stagioni nelle quali ha giocato con la maglia dell’Inter, collezionando 100 presenze e 5 gol. Dal 2012 al 2017 Borja Valero è stato uno dei pilastri del centrocampo della Fiorentina che raggiunse la qualificazione alle coppe europee in 4 occasioni, rappresentando i nostri colori in 212 occasioni e realizzando 17 reti. Borja indosserà la maglia numero 6“.