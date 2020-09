ESCLUSIVA – Pirola, Inter accordo vicino con un club di Serie B: c’è la formula

Lorenzo Pirola

Pirola, giovane prodotto dell’Inter Primavera, la scorsa stagione è stato promosso da Antonio Conte in prima squadra. Dopo una stagione, sia lui che gli altri due, Sebastiano Esposito (vedi QUI) e Lucien Agoumé (vedi QUI) potrebbero trasferirsi in prestito per fare esperienza altrove. Sul difensore ci sarebbe un club di Serie B, si attende la fumata bianca.

ACCORDO VICINO – Lorenzo Pirola, giovane difensore prodotto del vivaio dell’Inter, presto saluterà la squadra nerazzurra per andare a fare esperienza altrove, così come Sebastiano Esposito e Lucien Agoumé. Non a caso la scorsa stagione i tre giocatori sono stati scelti da Antonio Conte dalla formazione Primavera. Ora è arrivato il momento di andare a giocare con continuità, così da poter fare esperienza altrove. Il calciatore difatti ieri non è stato impiegato nel corso dell’amichevole contro il Lugano, così come Esposito (vedi articolo), mentre Agoumé è entrato – per esigenza – dopo l’infortunio di Nicolò Barella. L’Inter crede molto in loro, e come nel caso dell’attaccante e del centrocampista francese, il giovane Pirola ritornerà in un secondo momento. Tra le squadre più interessate sicuramente il Pescara in Serie B con il quale ci sarebbe già un accordo. Si attende la fumata bianca definitiva, ma il calciatore si trasferirà in prestito secco in modo tale da poter ritornare all’Inter.

