Nainggolan, PSG pronto ad un affare “alla Florenzi”: la situazione

Nainggolan

Per Radja Nainggolan spunterebbe anche il PSG che sarebbe disposto ad offrire all’Inter un’operazione simile a quella usata per prendere Alessandro Florenzi dalla Roma

INDISCREZIONE – Non solo Boubakary Soumare, Geoffrey Kondogbia, Matteo Guendouzi o Sergej Milinkovic-Savic, anche il centrocampista dell’Inter, Radja Nainggolan, sarebbe stato accostato al PSG. Secondo quanto riportato fa Telefoot, per portarsi a casa il belga il club parigino potrebbe essere intenzionato ad imbastire un’operazione simile a quella che le ha permesso di prendere Alessandro Fiorenzi dalla Roma, vale a dire in prestito con diritto di riscatto. Da vedere se l’ex Cagliari vorrà accettare questo trasferimento, visto che sembra intenzionato a restare in Italia.