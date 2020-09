Inter-Lugano, non solo Godin: altri tre esclusi illustri. E tre inutilizzati

Godin Barella Siviglia-Inter

Inter-Lugano si è conclusa da poco con un netto 5-0 (vedi articolo). Al Suning Training Centre Conte ha fatto giocare ben ventitré giocatori, con Barella uscito per infortunio (vedi articolo). Ci sono però anche alcuni esclusi, e Godin non è l’unico dei nomi illustri lasciati fuori.

AI MARGINI – Tre giocatori erano in panchina per Inter-Lugano, senza scendere in campo, e quattro non erano nemmeno a disposizione di Antonio Conte. Il terzo portiere Daniele Padelli, appena rientrato, e i giovani Lorenzo Pirola e Sebastiano Esposito non hanno avuto minuti nella prima amichevole stagionale, pur essendo in panchina. Per questi ultimi due, entrambi classe 2002, possibile un prestito in Serie A per andare a fare esperienza e giocare da titolari. Le notizie però arrivano da chi era assente del tutto dall’esordio. Il nome principale è quello di Diego Godin, che dovrebbe andare al Cagliari (ma la pista Rennes non sembra ancora del tutto abbandonata). Come lui, dalla rosa della prima squadra, esclusi Kwadwo Asamoah, Antonio Candreva e Joao Mario. Un chiaro segnale di come Conte non punti più su questi giocatori, ormai fuori dal progetto. Non c’erano nemmeno Filip Stankovic, quarto portiere, e Matias Vecino, infortunato, ma per loro l’assenza da Inter-Lugano era inevitabile.