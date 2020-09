Agoumé, dopo Inter-Lugano l’addio: ecco la sua destinazione

Condividi questo articolo

Lucien Agoumé Inter

Lucien Agoumé lascerà l’Inter a breve. Dopo aver giocato contro il Lugano oggi, il giovane francese andrà via in prestito, secondo quanto raccolto dalla redazione di Inter-News.it.

PRESTITO – Tutto deciso per la cessione in prestito di Lucien Agoumé. Il talento francese piace da tempo a diversi club di Serie A, soprattutto ad alcune neopromosse. Tra le più interessate a lui il Crotone e il Sassuolo, ma alla fine l’ha spuntata lo Spezia, all’esordio assoluto in Serie A. Agoumé va quindi in prestito a titolo temporaneo al club ligure; agli ordini di Vincenzo Italiano, il golden boy francese punta a trovare minuti da titolare che Antonio Conte non avrebbe potuto garantirgli. Agoumé lascia dopo aver già esordito con la prima squadra nerazzurra: per lui 3 presenze nella scorsa stagione e un primo impatto positivo col calcio che conta. Il francese è sceso in campo anche oggi, nell’amichevole contro il Lugano: per lui oltre un’ora di gioco, dopo aver sostituito Nicolò Barella nel primo tempo.

INTESA – Secondo quanto raccolto dalla redazione di Inter-News.it, Agoumé lascia l’Inter dopo aver trovato l’intesa per il rinnovo. L’attuale contratto del diciottenne scade nel 2022: nei prossimi giorni si conosceranno tutti i dettagli del nuovo accordo coi nerazzurri.