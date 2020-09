Vidal, altro indizio Inter: non convocato dal Barcellona contro il Girona

Vidal, altro indizio Inter: non convocato dal Barcellona...

Arturo Vidal Barcellona

Arturo Vidal, obiettivo di mercato dell’Inter, sarà fuori dalla lista dei convocati per l’amichevole di oggi del Barcellona contro il Girona

ASSENTE – Arturo Vidal non risulterà nell’elenco delle convocazioni dell’allenatore del Barcellona, Ronald Koeman, per la partita amichevole di oggi contro il Girona. Lo riportano in Spagna, dove riferiscono che il centrocampista cileno, nel mirino dell’Inter, avrebbe abbandonato il centro sportivo della squadra blaugrana verso le 12. Inoltre lì il giocatore avrebbe svolto una seduta individuale con il suo preparatore.